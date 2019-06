Libur Lebaran, Hotel Novotel Lampung Didominasi Tamu dari Luar Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Hotel Novotel Lampung mencatatkan okupansi 100 persen (full) pada periode libur lebaran tepatnya tanggal 5 - 8 Juni 2019.

Asst. Sales & Communication Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, okupansi tersebut didominasi oleh tamu yang berasal dari luar Lampung.

Setiap tahunnya saat periode libur lebaran, lanjut Ratu, Hotel Novotel Lampung memang selalu full oleh tamu yang menginap.

"Masuk di tanggal 9 Juni sudah mulai turun karena sudah arus balik, menjadi di kisaran 70 persen. Iya (selalu full saat lebaran), prediksi kita awalnya, tahun ini bakal sepi karena sudah ada tol, jadi hanya sedikit yang transit, tapi ternyata tahun ini full juga," jelasnya kepada Tribun, Senin (10/6).

Ratu menambahkan, untuk tamu, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang didominasi tamu dari luar kota dan family guests.

Sebagian besar (50 persen) tamu yang menginap pada periode libur lebaran sudah melakukan reservasi dari jauh-jauh hari sedangkan sisanya melakukan booking mendekati hari H (last minute).

Meskipun sudah mulai memasuki masa arus balik, Novotel Lampung masih memiliki program promo yakni Halal Bihalal dengan harga kamar spesial mulai dari Rp 840 ribu per kamar per malam untuk tipe kamar Standard Mountain view dan Rp 940 ribu per kamar untuk kamar tipe Standard Ocean View.

Harga tersebut sudah termasuk Pajak dan Service, sarapan pagi untuk 2 orang, free Swimming Pool, Free Akses Fitness Center, diskon 20 persen Makanan dan Minuman, diskon 20 persen Laundry Service dan Double Point bagi pengguna Le Club Member selama periode promo dari 10-17 Juni 2019.

Ada juga paket halal bihalal dengan harga Rp 200 ribu per orang dengan minimal pemesanan 30 orang untuk tamu yang akan menggelar acara halal bihalal di Novotel Lampung.

