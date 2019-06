Sinopsis dan Download Film Drama Korea Berjudul The Secret Life Of My Secretary

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Yuk simak, Sinopsis dan download film drama korea berjudul The secret life of my secretary

Bagaimanakah sinopsis film drama korea The secret life of my secretary?

Drama Korea terbaru bertajuk The Secret Life of My Secretary tayang perdana pada 6 Mei 2019 di channel SBS.

Drama ini disutrdarai oleh Lee Gwang Young.

Film drama korea ini diperankan oleh Jang So Yeon, Han Ji Sun, Son San, Choi Yoon Ra, Kim Min Sang dan lainnya.

Drama korea ini menceritakan tentang kisah asmara antara Do Min Ik (Kim Young Kwang) dan sekretarisnya, Jung Gal Hee (Jin Ji Joo).

Do Min Ik bekerja sebagai direktur utama untuk tim 1 media mobile bernama T&T.

Do Min Ik sangat cerdas dan berdedikasi dengan pekerjaannya, dan ia memiliki sekretaris bernama Jung Gal Hee.

Do Min Ik sering melakukan hal kekanak-kanakan kepada sekretaisnya, seperti memanggilnya terus-menerus dan menyuruh sekretarisnya melakukan banyak hal.

Dal Hee sangat tangguh bahkan ia tidak perlihatkan mengeluh kepada bosnya.