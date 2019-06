Foto Ashanty Pakai Dress Serba Ungu Jadi Sorotan, Banjir Komentar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penampilan isteri dari Anang Hermansyah, Ashanty, selalu mendapat perhatian dari warganet.

Paras Ashanty yang cantik serta bentuk tubuh yang nyaris sempurna, selalu mendapat pujian dari para penggemarnya.

Ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah tersebut selalu memanjakan mata penggemarnya dengan gaya dan penampilannya yang terlihat mempesona.

Senin 10 Juni 2019, Ashanty kembali membuat netizen berdecak kagum dengan penampilannya.

Dalam akun Instagramnya, @ashanty_ash, ibunda Arsy Hermansyah tersebut mengunggah foto dirinya sedang mengenakan dress dengan dominasi warna ungu.

Sepintas, tak ada yang istimewa dari unggahan Ashanty tersebut.

Pesona kecantikan Ashanty lah yang mendapat banyak komentar positif dari para pengikut akun Instagramnya.

"Along the way, time will tell everything.. u can see it from how they react and never feel enough, tell lies and always complaining behind ur back and never appreciate what u did to make them happy!! just pray that they can survive in their life and meet a good people along the way. And we keep sharing our love n happiness to those who cares, Who appreciate every single thing u have done for them, cause the right ones will always be there," tulis Ashanty dalam caption foto unggahannya itu.

(Sepanjang jalan, waktu akan menceritakan segalanya .. kamu bisa melihatnya dari bagaimana mereka bereaksi dan tidak pernah merasa cukup, berbohong dan selalu mengeluh di belakangmu dan tidak pernah menghargai apa yang kamu lakukan untuk membuat mereka bahagia !! berdoalah agar mereka dapat bertahan hidup dan bertemu orang-orang baik di sepanjang jalan. Dan kami terus membagikan cinta dan kebahagiaan kami kepada mereka yang peduli, Yang menghargai setiap hal yang telah Anda lakukan untuk mereka, karena yang benar akan selalu ada di sana)

Netizen pun memberikan pujiannya di kolom komentar.