Bupati Way Kanan Adipati Surya Lantik 206 Pejabat

Pelantikan 206 pejabat di Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya melantik 206 Pejabat Adminitrator, Pengawas dan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan‎ di GSG Way Kanan, Kamis 16 Mei 2019

Bupati Waykanan Raden Adipati Surya mengatakan ‎dengan pelantikan ini dapat lebih memberikan motivasi untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku ASN, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab.

Selanjutnya, prosesi pelantikan dan mutasi jajaran pejabat disetiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas karier pegawai.

Pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu, tetapi bertujuan untuk pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal.

• Jelang Mudik Lebaran, Warga Minta Dinas Terkait Periksa Kondisi Sopir Bus

Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan adalah kompetensi, pengabdian dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab kepada Negara.

Oleh karenanya, setiap Pejabat hendaknya mempunyai kemauan yang kuat untuk memiliki wawasan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan para Pejabat akan menjadi roda penggerak organisasi.

• 231 PPPK di Lampura Lakukan Pemberkasan

Mutasi, promosi dan pengisian jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah pada hari ini dilaksanakan setelah melalui penilaian kinerja saudara selama ini.

Oleh karenanya, saya tegaskan bagi saudara yang mendapat promosi jabatan pada kesempatan ini jangan terus bereuforia akan tetapi agar segera menyusun program kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja dan saya akan terus melakukan Evaluasi terhadap Tugas dan Tanggung Jawab yang diamanahkan kepada Saudara untuk melakukan penilaian atas kerja dan dedikasi saudara.