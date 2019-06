HUT ke 4, AGM Beri Promo Spesial Diskon Sampai 70 Persen 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Dalam rangka merayakan HUT ke-4, American Giant Mattress (AGM) memberikan promo spesial Clearance Sale dengan diskon up to 70 persen.

Diskon up to 70 persen ini berlaku tanggal 17 - 28 Mei 2019 dan bisa didapatkan di AGM Lampung Jln. Sultan Agung Komplek Ruko No.5 & 6, Jalur 2 Way Halim, Bandar Lampung.

SPG AGM Desi mengatakan, diskon up to 70 persen berlaku untuk barang diskon yakni matras Serta, King Koil dan Florence.

Produk-produk yang termasuk dalam Clearance Sale ini tersedia matras dan dipan yang ditawarkan mulai dari harga Rp 2 jutaan, sesudah diskon.

Untuk menjamin kepuasan konsumen, produk matras King Koil, Serta dan Florence mendapatkan garansi per selama 10 tahun.

"Dan tipe-tipe matras yang tersedia di AGM ini adalah tipe yang eksklusif dan tidak ada di toko lain," jelasnya kepada Tribun, Kamis (23/5) siang.

Selain ada promo Clearance Sale, konsumen juga bisa mendapatkan hadiah menarik untuk setiap pembelian matras khusus produk AGM selama masa promo, selama persediaan masih ada.

Untuk pembelian, selain membeli secara cash, bisa menggunakan kartu kredit, debit atau melalui perusahaan pembiayaan Home Credit Indonesia, Kredit Plus dan lainnya.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)