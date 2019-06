Patroli Gabungan TNI- Polri di Way Kanan, Sisir Jalinsum Hingga Gudang Logistik KPUD

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Dalam Rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat Personel TNI Polri melaksanakan Patroli gabungan di Wilayah Kabupaten Way Kanan. Rabu (22/05/2019) sekitar pukul 21.00 WIB.

Terdapat 40 personil dikerahkan dengan menggunakan lima mobil dan 20 motor dipimpin langsung oleh Dandim 0427 Way Kanan Letkol Czi Komara didampingi Kasat Sabhara Polres Way Kanan Iptu I Dewa Gede Anom dalam pelaksanaan partoli gabungan Polres Way Kanan dan Kodim 0427 Way Kanan.

Dandim 0427 Way Kanan Letkol Czi Komara menyampaikan kegiatan untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif pasca pengumuman hasil pemilu 2019 dan memberikan rasa aman masyarakat juga bertujuan menunjukan bahwa kami TNI Polri hadir ditengah-tengah masyarakat serta selalu diap siaga memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat .

Kegiatan Patroli gabungan TNI –Polri dengan rute Jalan lintas sumatera Kabupaten Way Kanan, Kantor KPUD Way Kanan, Kantor Bawaslu Way Kanan dan gudang logistik KPUD Way Kanan serta berakhir pada pukul 02.00 Wib di seputaran lingkungan Pemda Kabupaten Way Kanan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)