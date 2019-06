Resylia Martinez Terbang ke Korea Demi Beli Kalung Idaman Rp 17 Juta

Laporan Wartawan Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kalung dianggap penyempurna penampilan perempuan.

Perempuan ada yang rela mengeluarkan kocek tebal demi mendapatkan kalung diinginkan.

Satu diantaranya Resylia Martinez. Ia sampai saat ini mengoleksi sekitar 50 kalung.

Jenis kalungnya ada mutiara, emas putih, emas 24, batu dari Kalimantan, dan kalung fashion.

Harga koleksi kalungnya itu berkisar Rp 90 ribu-Rp 17 jutaan.

Kalung-kalung itu dibelinya dari berbagai toko di Lampung, Kalimantan, Ternate, Korea, Singapura, dan Amerika Serikat.

• Felycia Jannice Michelle Senang Kongko Cantik Pakai Batik Lampung

Dari ragam koleksi kalung itu, paling suka model kalung Amethys.

Alasannya, ada batu warna ungu dan persis seperti kalung digunakan artis film Korea Who You Come From The Stars.

"Kalung ini dibeli saat sedang di Korea. Harganya Rp 7 jutaan. Kalung ini terlihat eyecathing dan bisa digunakan sehari-hari," ujar Echy sapaan akrab perempuan ini.