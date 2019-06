PGN Dukung Safari Ramadan BUMN di Bali, Bagikan 1000 Alquran dan Beri Bantuan 10 Panti Asuhan

tribunlampung/HO

Empat BUMN, yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Bersama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Balai Pustaka (Persero) menyelenggarakan bakti sosial Ramadan bertema ‘One Nation On Vision One Family to Excellence’ di Bali.