Novotel Lampung Tawarkan Paket Halal Bihalal Rp 200 Ribu, Berminat?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Jika momen Ramadan identik dengan berbuka puasa bersama, untuk momen Lebaran juga identik dengan tradisi Halal Bihalal yang biasanya dilaksanakan setelah Lebaran.

Dalam rangka saling memaafkan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan serta menciptakan suasana keakraban dan kehangatan, Hotel Novotel Lampung menawarkan paket halal bihalal.

Asst. Sales & Communication Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, paket halal bihalal ini ditawarkan dengan harga Rp 200 ribu per orang dengan minimal pemesanan 30 orang.

"Paket ini cukup terjangkau, hanya dengan Rp 200 ribu per orang, pengunjung sudah dapat menikmati berbagai macam menu yang diolah oleh para juru masak profesional Hotel Novotel Lampung," jelasnya, Rabu (29/5).

Ratu menambahkan, menyambut datangnya musim libur Lebaran Novotel Lampung juga menawarkan promo menarik yaitu paket menginap dengan harga spesial.

Yakni Rp 840 ribu per kamar per malam untuk tipe kamar Standard Mountain view dan Rp 940 ribu per kamar untuk kamar tipe Standard Ocean View.

Harga tersebut sudah termasuk Pajak dan Service, sarapan pagi untuk 2 orang, free Swimming Pool, Free Akses Fitness Center, diskon 20 persen Makanan dan Minuman, diskon 20 persen Laundry Service dan Double Point bagi pengguna Le Club Member selama periode promo dari 10-17 Juni 2019.

"Bagi anda yang tidak mudik Lebaran, tidak ada salahnya menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di hotel berbintang di Bandar Lampung. Info lebih lanjut bisa hubungi 0721 477999 email info@novotellampung.com," pungkas dia.

