Jelang Lebaran 2019, Harga Cabai Merah di Pasar Kota Agung Tanggamus Naik Tajam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga cabai merah di Pasar Kota Agung, Tanggamus, tembus Rp 70.000 per kg.

Kenaikan ini sangat signifikan yang dalam sepekan terjadi tiga kali kenaikan.

Menurut Wagiyem, pedagang sayur di Pasar Kota Agung, cabai merah awalnya Rp 28.000 per kg pada pekan lalu, lalu naik menjadi Rp 30.000, berlanjut jadi Rp 35.000, lalu Rp 60.000. Setelah itu tembus Rp 70.000 per kg.

"Sekarang cabai merah harganya sudah dua kali lipat naiknya. Makin dekat dengan lebaran bisa jadi harganya tambah naik lagi. Cabai merah ini yang sekarang paling tinggi harganya," ujar Wagiyem.

Ia menambahkan kenaikan harga cabai merah karena momentum Idul Fitri.

Sebab dalam beberapa bulan terakhir harga cabai merah tidak mengalami kenaikan drastis, bahkan tergolong normal antara Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per kg.

Kenaikan berasal dari agen sayuran, sedang pedagang pasar hanya menerima barang dari mereka.

Jika dari agen sudah tinggi maka pengecer seperti pedagang pasti ikut menjualnya tinggi juga.

Selain cabai merah, harga cabai rawit juga alami kenaikan yang kini jadi Rp 40.000 dari Rp 32.000 per kg, lalu bawang merah jadi Rp 30.000 dari Rp 25.000 per kg, bawang putih Rp 35.000 dari Rp 30.000 per kg.

Kemudian kenaikan lainnya pada tomat jadi Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, rampai Rp 15.000 dari Rp 8.000 per kg, wortel Rp 12.000 dari Rp 8.000 per kg, kentang Rp 12.000 dari Rp 10.000 per kg, timun Rp 8.000 dari Rp 5.000 per kg.

Lalu buncis jadi Rp 12.000 dari Rp 7.000 per kg, kol Rp 10.000 dari Rp 6.000 per kg, terong Rp 10.000 dari Rp 8.000 per kg, pare Rp 10.000 dari Rp 6.000 per kg, sawi Rp 8.000 dari Rp 5.000 per kg, labu Rp 7.000 dari Rp 4.000 per kg.

Sayuran yang harganya bertahan dari pekan lalu yakni tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per dua buah, kacang panjang Rp 3.000 per kg, bayam Rp 3.000 per ikat, kangkung Rp 3.000 per ikat, daun singkong Rp 3.000 per ikat.

Sedangkan untuk harga bahan pokok non sayuran harga tidak ada perubahan dari pekan lalu seperti beras antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, telur Rp 24.000 per kg, minyak goreng Rp 11.000 per kg, gula pasir Rp 12.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 6.000 per kg, tepung aci Rp 11.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet.

(Tribunlampung.co.id/Tri Yulianto)