Peduli Dunia Bisnis, TDM Gelar Seminar Entrepreneur 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Sebagai bentuk kepedulian Honda dalam dunia bisnis, PT Tunas Dwipa Matra selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung menggelar Seminar Enterpreneur bertema Set Up Your Mind to Be Enterpreneur.

Seminar yang diadakan di ballroom TDM Pramuka pada Sabtu 25 Mei 2019 lalu tersebut juga sebagai langkah TDM untuk memberikan bekal untuk memulai bisnis sejak dini kepada anak-anak muda di Lampung.

Sebanyak 120 peserta ikut dalam seminar ini, mereka berasal dari masyarakat umum, komunitas yang terdiri dari Arsa Lampung, GenBi Prov. Lampung, Ikam Lamtim, Semalam Setapak, Empowomen, JJE Lampung, Just Speak, Jendela Lampung.

Kemudian peserta dari IIB Darmajaya, Universitas Lampung, STIE Gentiaras dan SMKN 3 Bandar Lampung.

Manager People Development TDM Wiwid Darniati mengatakan, dalam kegiatan ini, para peserta diedukasi cara menjadi entrepreneur sejak muda mulai dari memilih passion sampai terbentuknya usaha.

TDM juga menghadirkan narasumber yang sudah sukses dalam menjalankan usahanya di antaranya Sheyla Taradia Habib (Owner dan CO Founder Ayam Nyelekit serta Grannys Group), Ayub Anggoro (Owner Helloworld dan Summerholiday), Reinaldy Aulia K (Owner The Kahfi Shop) dan Nawayoga (Youtuber Lampung).

Wiwid menambahkan, TDM membantu mengedukasi anak-anak muda di Lampung agar termotivasi untuk memulai usaha sejak dini, mengetahui tips dan trik untuk menjadi entrepreneur muda dan memberikan pengetahuan tentang cara membidik peluang bisnis.

"Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat membangun komunitas para pengusaha yang lebih besar dalam rangka memperkuat networking yang akan memudahkan dalam promosi dan pengembangan bisnis masing-masing," jelasnya dalam rilis, Senin (3/6).

Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan ini semakin menunjukkan bahwa TDM peduli terhadap anak muda lampung dengan berbagi kepada anak muda lampung dari berbagai lingkup komunitas, sekolah, maupun universitas.

“Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memotivasi anak muda lampung yang sangat ingin menjadi entrepreneur namun belum mengetahui arah yang akan dilakukan apa saja dan bagaimana prosesnya," imbuh dia.

Seminar Wirausaha ini pula diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para pengusaha pemula yang baru menerjuni dunia bisnis agar mengetahui jalan menuju suksesnya, dapat mengetahui cara menyusun strategi memasarkan produk maupun cara meningkatkan omset penjualan serta cara branding usaha yang tepat dan apa yang harus dilakukan ketika omset turun atau penjualan merugi.

