Promo Diskon Terbaru CenterPoint dan Ramayana Prime Ciplaz Lampung

Laporan Wartawan Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Centerpoint Lampung dan Ramayana Prime Ciplaz Lampung menawarkan beragam promo menarik.

Di Centerpoint Lampung, ada program diskon konsinyasi menyemarakkan HUT ke-10 ritel ini.

Promo yang ditawarkan misalnya, diskon 50 persen (26 juni 2019), diskon +20 persen (21-25 juni 2019), sepatu diskon 50%+50% (21-26 juni 2019), dan suprise kilau (21 juni 2019).

"Selain itu ada diskon hingga 70 persen untuk ladies diantaranya Ninety Degress, Dual, Fame, dan Bodytalk".

"Khusus untuk Logo, Ninety Degrees, dan Fame ada harga spesial. Lalu Fame ada juga buy one get one," ujar Assistant Manager Center Point Lampung Ayu Gustirawati, Rabu (5/6/2019)

Sedangkan koleksi busana pria, diskon hingga 70 persen produk Osella&Arnett, Crocodile, Boombbogie, Carlos Moreno, Andre Laurent, Lois, dan Menticano.

Sepatu ada diskon hingga 70 persen untuk Playboy, Fladeo, Laviola, Kickers Shoes, dan Arnold Palmer.

Selain diskon Playboy, Fladeo, Kickers Shoes, dan Arnold Palmer ada harga spesial.

Sedangkan busana anak, diskon hingga 70 persen dan harga spesial brand Colours In Group dan La Mia Bella

Di Ramayana Prime Ciplaz Lampung, . Asisten Manajer Ari Kusmiran mengatakan, pihaknya ada banyak promo harga spesial hingga 18 Juni 2019.

Contohnya, harga spesial mulai Rp 11 ribu Rinso Molto Cair Rose Fresh 750, Sweety Fit Pants Dry Active L28, Sunlight Cair Jeruk Nipis & Habbatussauda Pouch 780 ml. (*)