VIDEO Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, - Ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1440 memberikan kesan tersendiri. Selain mengucapkan doa dan harapan, berkirim pesan juga mampu mempererat tali silaturahmi.

Berikut ini kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1440 H dirangkum dari berbagai sumber.

1. Bryan Adams said “Please Forgive Me..”

Rio Febrian said “Ooo.. Maaf, maafkan diriku..”

Ruben Studdard said “Well this is my sorry for 2019.”

Yuni Shara said “Mengapa tiada maaf bagiku.”

Elton John said “Sorry seems to be the hardest word.”

Mpok Minah said “Maaf.. bukannya saya ngak ngerti.. bukannya saya nggak sopan..”

I said “Minal Aidin wal faizin..”

2. Harta paling berharga adalah sabar.

Teman paling setia adalah amal.

Ibadah paling indah adalah ikhlas.

Identitas paling tinggi adalah iman.

Pekerjaan paling berat adalah memaafkan

Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440H.

3. Idul Fitri menyapa kita sekali lagi

Pintu rumah terbuka untuk semua, wangi parfum mengisi udara

Saatnya melihat yang belum sempat kita lihat sementara waktu

Dengan label memberi ruang untuk semua

Berbagi Cinta, harapan, mimpi dan prestasi bersama-sama

Bersyukur kepada Allah atas segala yang kita terima

Bermurah hatilah kepada orang yang membutuhkan

Bersabarlah dalam menanggung beban kehidupan

… Selamat Hari Raya Idul Fitri …

4. Meski wajah tak mampu berjumpa,

tangan tak bisa saling menjabat,

Semoga coretan kata ini mampu menjadi jembatan di hari penuh kemenangan

Taqabbalallahu minna wa minkum..

Minal aidin wal faizin..