Antrean Pemudik Padati Gang Way Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni

Laporan Wartawan Tribunlampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA – Antrean panjang pemudik penumpang pejalan kaki yang hendak kembali ketempat asalnya di pulau Jawa terlihat memenuhi gang way deramga 3 pelabuhan Bakauheni pada sabtu (8/6) siang ini.

Penumpukan penumpang yang menunggu kapal ini memanjang disepanjang gang way deramga 3. Dan tidak hanya di gang way dermaga 3 penumpukan penumpang pejalan kaki juga terlihat di gang way dermaga 1 dan 2.

Arus balik pemudik yang hendak kembali ketempat asalnya di pulau Jawa terpantau cukup padat pada hari ini. Untuk penumpang pejalan kaki terpantau sejak pagi hingga siang ini terus mengalir padat.

Antrian panjang terlihat di loket pembelian tiket penumpang pejalan kaki. Meski PT. ASDP telah membuka lebih dari 10 loket pelayanan, antrian pemudik yang hendak membeli tiket tetap terlihat padat.

Pada akhir pekan ini sabtu dan minggu besok diperkirakan menjadi puncak arus balik pemudik. Diperkirakan ratusan ribu pemudik akan kembali ketempat asalnya mereka di pulau Jawa.

“Senin besok kita sudah akan masuk kerja. Dengan pulang hari ini, kita masih memiliki waktu untuk beristirahat satu hari,” terang Ika, seorang pemudik yang hendak kembali ke Bekasi.

Para pemudik sendiri melihat, pelayanan mudik lebaran tahun ini relative lebih baik. Meski harus antri menunggu kapal, namun relative lebih cepat dan tidak terlalu menumpuk seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau kita rasakan tahun ini sudah lebih baik. Tahun lalu penumpukan penumpang lebih dari tahun ini,” kata Basuki pemudik lainnya yang hendak ke Jakarta.

Meski sudah lebih baik, ada beberapa catatan dari para pemudik untuk pelayanan mudik lebaran tahun ini. Satu diantaranya masih banyaknya calo penumpang di terminal penjemputan pelabuhan Bakauheni.

Selain masih banyaknya calo, para pemudik juga menyoroti bus angkutan lanjutan di terminal pelabuhan Bakauheni masih banyak yang kondisi kurang layak tetap beroperasi.

(Tribunlampung.co.id/dedi sutomo)