BERITA FOTO - BCA Kanwil VI Palembang Gelar Seminar "Competing In Digital Era"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID. BANDAR LAMPUNG - BCA Kanwil VI Palembang menggelar Seminar bertema "Competing In Digital Era : Education, Business, Banking & HR" di SMA Fransiskus Bandar Lampung, Selasa (11/6/2019). Dalam acara BCA Goes to School dikuti 193 siswa.

