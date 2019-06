TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tanggamus, di Aula Kantor PCNU Tanggamus di Kecamatan Gisting, Senin (10/06/19).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Hi. AM. Syafi'i, Sekdakab Hamid H Lubis, Rois Syuriyah PCNU KH. Marzuki Amin, Katib PCNU KH. Samsul Hadi, Ketua PCNU Hi. Amiruddin Harun, Ketua TP PKK Hj. Sri Nilawati Syafi'i, Ketua DWP Nuraini H Lubis, serta Jajaran NU Kabupaten Tanggamus.

Dalam sambutannya Ketua PCNU Tanggamus Hi. Amirudin Harun mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 Hijriah dan permohonan maaf dari dirinnya dan Jajaran NU Kabupaten Tanggamus.

"Bila selama ini kurang berkenan, pada hari yang berbahagia ini mohon maaf lahir dan bathin," katanya.

Beliau juga mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas dukungan dari Pemda Tanggamus yang selama ini telah memberikan pengaruh besar untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat, terutama warga NU.

Bupati Dewi Handajani Hadiri Halal Bihalal PCNU Tanggamus (Ist)

Ia juga berharap agar Pemda Tanggamus memberikan perhatian yang lebih besar lagi pada dakwah Islam di Kabupaten Tanggamus.

Amir menambahkan bahwa pihaknya siap bekerja sama dan mendukung program Pemkab Tanggamus untuk kemaslahatan umat.

"Sekali lagi melalui halal bi halal ini, kami mengharapkan kerjasama dan kami siap mendukung program program Pemda Tanggamus untuk kemaslahatan umat," tambahnya.

Sementara dalam sambutannya Bupati Hj. Dewi Handajani juga menyampaikan permohonan maafnya.

"Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kedepan tetap solid dan bahu membahu, agar Tanggamus bisa lebih baik lagi," ucap Bupati.

Bupati juga menyampaikan rasa bangganya atas keberadaan NU sebagai ormas keagamaan terbesar di Kabupaten Tanggamus.

"Kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Tanggamus, dimana NU merupakan ormas keagamaan terbesar terutama di Kabupaten Tanggamus," kata Bupati.

Beliau juga memohon dukungan dan sinergisitas dari warga NU dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

"Tanpa dukungan masyarakat termasuk warga NU, program pembangunan tidak dapat berjalan maksimal. Dengan adanya sinergitas, kerjasama, kekompakan, maka insya Allah pembangunan di Tanggamus dapat dilaksanakan dengan maksimal," pungkas Bupati. (*)