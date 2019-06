Kasatlantas Polres Lamteng Sebut Lakalantas di Ruas JTTS Terbanggi Besar Sebabkan 2 Orang Meninggal

Laporan Reporter Tribun Lampung Syamsir Alam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNG SUGIH - Kepala Satlantas Polres Lampung Tengah Ajun Komisaris Padil A Rohim membenarkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Kilometer 111/200 ruas Jalur Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar, Selasa (11/6/2019).

Padil menjelaskan, lakalantas melibatkan mobil Pick Up Suzuki Carry BE 8448, WS yang dikendarai oleh Sarwanto dengan sebuah truk yang tak diektahui identitasnya.

Lakalantas terjadi pada pukul 07.00 WIB.

Akibat kejadian itu, dua orang penumpang Pick Up dinyatakan meninggal dunia atas nama Likin selaku kondektur Pick Up dan Ahmad Mulyadi selaku penumpang.

"Mobil Pick Up Suzuki Cary membawa muatan jahe datang dari arah (pintu) Tol Terbanggi Besar menuju tol Kota Baru, Bandar Lampung dengan kecepatan tinggi. Sesampai di TKP mobil Pick Up Suzuki Cary BE 8456 WS menabrak bagian belakang truk yang tidak diketahui identitasnya," ujar AKP Padil A Rohim.

Padil melanjutkan, setelah kejadian truk yang ditabrak meninggalkan lokasi kejadian tanpa diketahui identitasnya.

Sopir Pick Up Sarwanto mengalami luka robek di kening dan perut.

Ferianto penumpang lainnya, mengalami luka patah di tangan bagian kirinya.

Untuk penumpang Ahmad Mulyadi lanjut Kasatlantas, yang bersangkutan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Natar Medica sebelum akhirnya meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan.

(tribunlampung.co.id/syamsir alam)