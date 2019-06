Angela Gilsha Jadi Sorotan Tak Cuma Keluhan soal Bayi di Pesawat, Ini 5 Cowok yang Pernah Dekat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Keluhan Angela Gilsha di pesawat tentang bayi dan hewan peliharaan sampai ke media internasional.

Sayangnya bukan karena prestasinya, namun artis cantik ini jadi berita lantaran kontroversi ucapannya soal bayi dalam pesawat.

Media asing yakni Daily Mail Australia menyoroti soal Angela Gilsha yang terganggu dengan suara bayi menangis di pesawat, dan lebih memilih satu pesawat dengan hewan peliharaan. • Liburan ke Filiphina, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Foto di Atas Kuali Besar

"Gue lebih setuju bolehin hewan peliharaan masuk pesawat dibanding bayi," tulis Angela Gilsha di Instagram Story pribadinya.

Tak pelak ucapan Angela ini viral dan mengundang kegeraman dari berbagai pihak.

Tak hanya itu, media asing sekelas Daily Mail Australia juga memberitakan mengenak keluhan Angela ini.

"Instagram model, 24, is slammed after moaning about being put too close to a crying baby on a flight - and saying she'd rather sit next to an ANIMAL"

(Model instagram berusia 24 tahun dihujat setelah mengeluh ia ditempatkan dekat bayi yang sedang menangis dalam penerbangan dan berkata dia lebih baik duduk disebelah BINATANG) begitu bunyi judul berita yang diangkat Daily Mail.

Artis yang berperan dalam sinetron “Anak Langit” ini sejatinya telah meminta maaf dan menghapus story Instagram miliknya.

Namun sayang sebagian orang berhasil meng-capture story Angela dan membuatnya viral dimana-mana.