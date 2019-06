TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Ziggy Zagga Versi Akustik Gen Halilintar, Lagi Trending di YouTube.

Setelah sukses dengan Lagu Ziggy Zagga versi aslinya, kini Gen Halilintar merilis lagu Ziggy Zagga versi akustik.

Adapun video klip dari lagu tersebut sudah dirilis pada 29 Mei 2019 lalu dan hingga kini telah ditonton lebih 8 juta kali.

Sementara untuk versi aslinya yang diunggah di YouTube pada 15 Februari 2019, hingga kini video telah ditonton lebih 100 juta kali.

Lagu tersebut dinyanyikan 11 anggota keluarga Gen Halilintar.

Adapun syuting video dilakukan di 7 negara berbeda.

Simak lirik lengkap lagu tersebut.

Zig zig to zaza (Hope you have fun).

