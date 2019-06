Gelar Event Millenial Wedding Expo di MBK, Emersia Hotel and Resort Targetkan 20 Pemesanan Wedding

Director of Sales and Marketing Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Rafizon Chaniago menjelaskan Millenial Wedding Expo Emersia

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung menargetkan pemesanan 20 wedding pada gelaran Millenial Wedding Expo di atrium Mal Boemi Kedaton, 18 - 23 Juni 2019 mendatang.

Director of Sales and Marketing Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Rafizon Chaniago mengatakan, target tersebut merupakan target dari Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung saja, belum termasuk target dari 30 vendor yang tergabung dalam event ini.

Millenial Wedding Expo sendiri adalah gelaran wedding expo yang keempat oleh Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung untuk memberikan solusi bagi calon pengantin yang tengah mempersiapkan pernikahan.

Lebih lanjut dikatakan, Millenial Wedding Expo kali ini hadir menawarkan pernik pesta pernikahan menyesuaikan mode tahun 2019 - 2020 yang cenderung kepada warna-warna pastel dengan konsep modern rustic.

"Jadi kita nggak ketinggalan zaman, kita mengikuti tren kemauan pasar seperti apa," jelasnya saat konferensi pers di Diamond Meeting Room Emersia Hotel yang juga dihadiri oleh Executive Assistant Manager Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Sutisna, Kamis (13/6/2019) sore.

Rafizon menambahkan, pada event ini Emersia Hotel beserta dengan vendor yang terlibat akan memberikan penawaran-penawaran menarik.

Salah satunya dari Emersia Hotel adalah cashback minimal Rp 10 juta untuk pemesanan 500 pax ke atas dan diskon minimal Rp 10 juta untuk pemesanan Wedding Ciatok minimal 300 pax.

Ada juga promo Diskon Berantai dari Cucu and Friends dan banyak promo dari vendor lainnya.

Untuk pembayaran, menggunakan BNI yang memberikan banyak program seperti program cicilan menggunakan kartu kredit BNI sampai dengan 24 bulan, cashback Rp 250 ribu bagi 3 orang konsumen pertama yang bertransaksi senilai Rp 5 juta menggunakan kartu kredit BNI dan masih banyak lainnya.

"Pemesanan pada wedding expo ini bisa untuk wedding sampai tanggal 31 Desember 2020. Sehingga akan menguntungkan pengunjung karena wedding di tahun 2020 bisa dapat dengan harga tahun 2019 apabila langsung confirmed," imbuh dia.

Ditambahkan oleh Owner Cucu and Friends, Cucu Chai selaku event organizer, Millenial Wedding Expo Emersia Hotel akan disemarakkan dengan berbagai aktivitas menarik mulai dari lomba-lomba baik untuk vendor maupun masyarakat umum.

Akan ada hadiah yang diberikan untuk berbagai lomba yang diselenggarakan mulai dari lomba makeup artis, modern maupun tradisional.

Ada juga lomba fashion show, lomba Mandarin wedding song, lomba menghias cup cake untuk anak-anak, kreasi salad, lomba making bed untuk hotel dan sekolah perhotelan, serta tutorial yang diselenggarakan bank BNI dan wedding organizer.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)