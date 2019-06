Kena Prank, Anang Hermansyah Teriak Bunuh Berulang Kali. Aurel: Ya Kena Lagi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anang Hermansyah terlihat sangat geram dengan pocong yang muncul saat ia dan keluarga serta para asisten rumah tangganya membangunkan warga di sekitar rumahnya untuk sahur.

Kegeraman suami dari Ashanty tersebut terekam dalam video yang diunggah di kanal YouTube The Hermansyah A6 yang dipublikasikan pada Kamis 13 Juni 2019.

Video tersebut menayangkan aktivitas Keluarga A6 pada saat Ramadan 2019 lalu.

Anang Hermansyah, Ashanty, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah serta para asisten rumah tangga mereka, membangunkan sahur warga sekitar kediamannya.

Bahkan, Anang sempat berteriak untuk membunuh pocong yang secara tiba-tiba muncul dan mengagetkan Keluarga A6 tersebut.

"Hai guys, welcome back to The Hermansyah A6," ucap Aurel Hermansyah mengawali video.

"Jadi, hari ini kita mau bangunin orang-orang sahur," sambung Aurel.

Belum selesai Aurel opening, Anang dengan membawa sebuah galon, muncul di kamera.

"Sahur, sahur," teriak Anang sembari memukul-mukul galon layaknya gendang.

Aksi The Hermansyah A6 dalam membangunkan warga sekitar rumah untuk sahur pun dimulai.