Download Film Terbaru, Download dan Tonton Sepuasnya Film Drama Korea Legend of the Blue Sea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Yuk simak, Sinopsis dan Download Film Drama Korea berjudul Legend of the Blue Sea

Bagaimanakah sinopsis film drama korea Legend of the Blue Sea?

Legend of the Blue Sea adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi Jun Ji-hyun dan Lee Min-ho.

Apalagi drama ini menjadi drama comeback Lee Min Ho setelah 3 tahun tidak bermain drama semenjak drama terakhirnya ‘The Heirs’ bersama Park Shin Hye.

Drama ini disiarkan oleh SBS pertama kali pada tanggal 16 November 2016.

Dalam drama korea atau drakor kali ini film Legend of the Blue Sea bergenre Fantasi‎, ‎Roman‎, dan Komedi.

Drakor Legend of the Blue Sea memiliki jumlah sebanyak 20 episode.

Film ini mendapatkan Penghargaan Drama SBS untuk Pasangan Terbaik dengan sutradara Jin Hyuk Park Seon-ho.

Sinopsis Drama Korea The Legend Of The Blue Sea mengangkat cerita seorang nelayan yang menangkap putri duyung namun melepaskannya kembali.

