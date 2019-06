Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Vanuatu Sabtu 15 Juni 2019 Jam 18.00 WIB

Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Vanuatu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Vanuatu Sabtu 15 Juni 2019 Mulai Jam 18.00 WIB.





Laga International Friendlies Match Timnas Indonesia vs Vanuatu digelar di Gelora Bung Karno, Sabtu 15 Juni 2019.





Laga Timnas Indonesia vs Vanuatu disiarkan live atau live RCTI mulai jam 18.30 WIB.

Live Streaming RCTI Timnas Indonesia vs Vanuatu





Dilansir Kompas.com, Pelatih timnas Indonesia, Simon McMenemy, mengaku tidak sabar melakoni partai tandang pertama bersama tim Garuda.





Sejak menangani timnas Indonesia pada Januari 2019, ini merupakan laga uji coba berlabel FIFA ketiga yang dijalani oleh Simon.



Sebelumnya, pelatih asal Skotlandia ini mendampingi timnas Indonesia saat mengahadapi Myanmar dan Yordania.



Menjelang laga melawan Vanuatu, Simon berharap para pendukung timnas memadati SUGBK.



Sebab, Simon ingin anak asuhnya lebih bersemangat menjalani pertandingan dengan dukungan penuh dari suporter.



Hal tersebut Simon utarakan pada saat menjalani konferensi pers di SUGBK, Jumat (14/6/2019).



"Buat saya pribadi, besok adalah pertandingan home pertama saya sebagai pelatih timnas Indonesia. Mungkin pada saat Piala AFF 2010, saya sudah pernah merasakan pertandingan home saat menjadi pelatih timnas Filipina, kata Simon.





"Tetapi, saat itu, Filipina tidak punya stadion dan akhirnya bermain di SUGBK. Jadi saya berharap, besok pertandingan yang bagus untuk saya karena ini pertandingan pertama," Simon menambahkan. Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa dirinya banyak belajar dari kekalahan saat melawan 1-4 saat menghadapi Yordania. Dari laga itu, timnas Indonesia memiliki banyak pengalaman yang harus segera dievaluasi untuk menghadapi Vanuatu.



Simon optimistis tim anak-anak asuhnya bisa menunjukkan bentuk permainan terbaiknya saat melawan Vanuatu. Sebab, ia mengaku sudah berdiskusi panjang lebar dengan seluruh pemain yang tergabung di tim Merah Putih.





"Besok kami datang dengan motovasi lebih. Bagi kami, pertandingan melawan Vanuatu sangat spesial karena kami tahu banyak tentang mereka. Saya berharap pemain bisa bermain sebaik mungkin," kata Simon.









Pelatih timnas, Simon McMenemy, telah memilih 20 pemain untuk menghadapi Vanuatu.





Sebagian besar adalah pemain yang dibawa saat timnas melakukan uji coba melawan Yordania (11/6/2019), tetapi minus gelandang Persija Jakarta, Ramdani Lestaluhu yang mengalami cedera bahu sebelah kiri.



Jelang laga uji coba melawan Vanuatu, McMenemy mengatakan bahwa pemainnya masih butuh istirahat yang cukup setelah menempuh perjalanan jauh dari Yordania.



"Menu latihan akan kami sesuaikan. Yang pasti kami tetap menjaga fokus agar bisa tampil sebaik mungkin melawan Vanuatu. Dibanding Yordania, tentu kekuatan Vanuatu berbeda. Namun, para pemain tidak boleh lengah," ujar McMenemy, dikutip dari situs resmi PSSI.



Di bawah asuhan pelatih asal Skotlandia itu, timnas Indonesia telah menjalani dua kali laga uji coba internasional. McMenemy melakukan debut sempurna saat berhasil menjungkalkan Myanmar dengan skor 2-0.





Namun, pada pertandingan keduanya melatih timnas Indonesia, skuat asuhannya harus menerima kekalahan telak 1-4 dari Yordania.





Tak pelak, laga uji coba nanti digunakan untuk mengukur kekuatan skuat Garuda di bawah kepemimpinan pelatih baru.





Prediksi Susunan Timnas Indonesia Vs Vanuatu :



Formasi (3-4-3):



Andritany Ardhiyasa, Yanto Basna, Achmad Jufriyanto, Hansamu Yama, Ruben Sanadi, Rizki Pellu, Evan Dimas, Rizky Pora, Irfan Bachdim, Alberto Goncalves, Andik Vermansah. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia lawan Vanuatu :





Penjaga Gawang

1. Andritany Ardhiyasa, Persija Jakarta

2. Awan Setho, Bhayangkara

Pemain Belakang

3. Novri Setiawan, Persija

4. Ruben Sanadi, Persebaya

5. Yustinus Pae, Persipura

6. Hansamu Yama, Persebaya