Pecinta Selfie Wajib ke Sini, Lampung Kini Punya 2 Studio Foto Baru yang Instagramable

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Hobi foto Selfie semakin menjadi tren di tengah masyarakat. Demi mendukung hobi itu, studio foto mulai bermunculan di Bandar Lampung. Diantaranya 3D Lampung Walk dan Moto Niku Selfie Park & Studio Vintage.

3D Lampung Walk terletak di lantai dua Lampung Walk. Menemukannya tidak sulit, karena begitu naik tangga ke lantai dua, 3D Lampung Walk langsung terlihat.

3D Lampung Walk terdiri dari dua lantai. Untuk lantai satu ada ruangan infinity forest, infinity kota-kota, mandi bola, dan kamar terbalik. Sedangkan lantai dua ada ruangan infinity bola gantung, infinity kristal, infinity terowongan, dan infinity paris. Selain ruangan-ruangan itu, masih banyak spot foto lain diluar ruangan

Pengunjung bebas foto dimanapun tanpa batasan waktu. Bagi pengunjung yang ingin meminta bantuan untuk foto disini terdapat beberapa karyawan 3D Lampung walk yang siap untuk membantu. Bahkan mereka bisa membantu mengarahkan gaya foto yang bagus

Owner Lampung Walk Carina Sitepu mengatakan, 3D Lampung Walk buka setiap hari pukul 10.00-22.00. Untuk bisa masuk ke 3D Lampung Walk pengunjung hanya dikenakan biaya Rp 35 ribu (senin-jumat) dan Rp 45 ribu (sabtu, minggu, dan hari libur).

"3D Lampung Walk sebenarnya sudah ada sejak Mei 2018. Hanya saja, materinya diganti setiap enam bulan sekali supaya pengunjung tidak bosan. Materi yang sekarang baru saja diganti satu bulan lalu. Setiap materi 3D Lampung Walk merupakan ide kreatif saya bersama dengan team," kata Carina, Sabtu, 15 Juni 2019.

Sementara itu Moto Niku Selfie Park & Studio Vintage hadir di lantai dua Plaza Lotus sejak 8 Juni 2019. Buka setiap hari pukul 11.00-19.00. Disini ada studio vintage yang terdiri dari ruangan utama, teras, dan pawon/dapur. Untuk selfie park ada 8 instalasi yang beberapa diantaranya terinspirasi dari kearifan lokal Lampung.

Owner Representatives Moto Niku Selfie Park & Studio Vintage Sopha Medina mengatakan, di studio vintage menggunakan properti antik yang didatangkan langsung dari Yogyakarta. Sedangkan untuk selfie park ada spot foto yang menggunakan berbagai macam material

Mengenai biayanya, untuk studio vintage tergantung dari paket yang diambil. Ada paket A untuk 1 orang Rp 550 ribu (makeup) dan Rp 325 ribu (no makeup), paket B untuk 2 orang Rp 600 ribu (makeup) dan Rp 400 ribu (no makeup), lalu paket C untuk 3 orang Rp 675 ribu (makeup) dan Rp 475 ribu (no makeup)

Ada juga paket D 4-5 orang Rp 850 ribu (makeup) dan Rp 600 ribu (no makeup), paket E 6-7 orang Rp 1.050.000 (makeup) dan Rp 850 ribu (no makeup), lalu paket F 8-10 orang Rp 1,4 juta (makeup) dan Rp 1.250.000 (no makeup). Untuk lebih dari 10 orang dikenakan biaya tambahan Rp 140 ribu per orang untuk makeup dan Rp 125 ribu per orang untuk no makeup

Sedangkan untuk selfie park biayanya Rp 60 ribu untuk dewasa dan Rp 40 ribu anak-anak usia 2-7 tahun setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin sampai kamis Rp 45 ribu untuk dewasa dan Rp 30 ribu untuk anak-anak. Di selfie park saat jam sibuk atau weekend masing-masing pengunjung dibatasi 30 menit untuk foto dan tidak dapat mengulang spot foto yang sudah dikunjunginya.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)