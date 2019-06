Angel Karamoy Pamer Tubuh Seksi Saat Fitnes, Disebut Punya Bodi ABG

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski sudah memiliki dua anak, hasil dari pernikahannya dengan Steven Rumangkang, Angel Karamoy tetap memiliki penampilan yang menarik mata kaum adam.

Baru-baru ini, Angel Karamoy mengunggah beberapa foto di akun Instagramnya, @realangelkaramoy, saat ia sedang melakukan aktivitas olahraga fitnes.

Mengenakan pakaian olahraga, Angel Karamoy seolah ingin menunjukkan ke para pengikutnya, tubuh indah dan atletisnya.

"Just right. Not too skinny not too fat. Be proportional and eat right. Beautiful body has to be balance and Healthy #angelkaramoy #healty," tulis Angel Karamoy dalam caption fotonya.

Tak pelak, foto-foto unggahannya tersebut mendapat tanggapan beragam dari warganet.

@candrawijayaa88: Bodi anak 2 udah gede kayak bodi abg xixixi

@josepsimalango: Cantik banget. Wonder woman

@arlensaputran: Cantik & seksi..

• Pasangan Artis Angel Karamoy dengan Duda 51 Tahun, Intip Potret Kedekatan Mereka

• Ditanya Kisah Asmaranya dengan Jose Purnomo, Begini Jawaban Angel Karamoy

@vick_back: Makin sexy aja teteh ini...

@andrmrdnsyh12: Tidak terlihat seperti ibu yg mempunyai 2 anak hehe. sehat selalu ya ka angel

(Tribunlampung.co.id/Noval Andriansyah)