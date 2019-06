Muzdalifah dan Fadel Islami Foto di Ranjang, Benda Ini Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Benda di kamar Muzdalifah dan Fadel Islami belum lama ini jadi sorotan saat keduanya foto di atas ranjang.

Hal ini lantaran benda di kamar mantan istri Nassar KDI, Muzdalifah dan Fadel Islami terlihat aneh dan tidak biasa.

Alhasil komentar dari netizen pun berdatangan, dan mempertanyakan benda di kamar Muzdalifah dan Fadel Islami tersebut.

Fadel Islami dan Muzdalifah (Instagram.com/@fadelislami__)

Tereksposnya benda tersebut bermula pada Sabtu (15/6/2019) kemarin Muzdalifah merayakan ulang tahunnya yang ke 41 tahun,

Seperti pemandangan harmonis pasangan ini pada momen ulang tahun Muzdalifah yang terekam di Instagram @fadelislami_ pada Jumat, (14/06).

Dalam momen pertambahan usia istrinya, Fadel Islami memberikan kejutan manis.

'Happy birthday to the best wife, the wife who can always make my life always colorful, the wife who can always make my life more perfect and the wife who makes my life happier while with you. I love you! @muzdalifah999 ????????.'

(Selamat ulang tahun untuk istri terbaik sedunia, istri yang selalu bisa membuat hidupku berwarna, istri yang selalu bisa membuat hidupku lebih sempurna, dan istri yang selalu bisa membuat hidupku lebih bahagia saat bersamamu. Aku mencintaimu! @muzdalifah999,") tulis Fadel Islami.

Fadel Islami memberikan kue ulang tahun kepada sang istri dengan berpose mesra di ranjang.

Keduanya saling merangkul dan tersenyum menghadap kamera di momen manis ini.

