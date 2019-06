Pakai Tongkat, Bunga Citra Lestari Jalani Sesi Pemotretan di Los Angeles

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penampilan yang stylish dan seksi memang menjadi ciri khas artis cantik Bunga Citra Lestari.

Isteri dari Ashraf Sinclair tersebut selalu mendapat perhatian dari para penggemarnya.

Tetapi, dalam unggahan foto terbarunya di Instagram @bclsinclair, ada yang berbeda dengan penampilan dari wanita yang kerap disapa Unge tersebut.

Dalam foto yang diunggahnya pada Selasa 18 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Bunga Citra Lestari terlihat sedang menjalani sesi pemotretan di Los Angeles.

Bunga Citra Lestari mengenakan pakaian serba hitam.

Menariknya, dalam foto tersebut, Unge terlihat memegang sepasang tongkat.

Kaki Bunga Citra Lestari ternyata sedang terkilir dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan.

Meski sedang sakit, Bunga Citra Lestari nampaknya harus tetap menjalani proses pemotretan dengan penampilan yang sempurna.

• Bunga Citra Lestari Berdiri di Atas Kaca di Ketinggian, Pakaian yang Dikenakan Jadi Sorotan

• Bunga Citra Lestari Tenteng Tas Hermes Bersama Sang Anak, Harganya Fantastis

"When you sprained your ankle and still have to do photoshoot.. #bungacitralestari #LA (Saat pergelangan kaki Anda terkilir dan masih harus melakukan pemotretan)," tulis Bunga Citra Lestari dalam caption foto unggahannya.