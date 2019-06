Promo Mattras Intan Gallery, Produk King Koil dan Florence Berlaku One Price Hingga Free Bed Set

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Mattras Intan Gallery kembali menggelar pameran di lantai 1 Chandra Superstore Tanjungkarang tanggal 17 Juni - 1 Juli 2019.

Dalam pameran ini, Mattras Intan Gallery memberikan promo spesial untuk pembelian produk King Koil dan Florence.

Karyawati Mattras Intan Gallery Fery mengatakan, untuk King Koil ada promo One Price (beli matras ukuran 200×200 cukup bayar ukuran 160x200) untuk tipe Chiro Endorsed, World Endorsed dan Viscountess.

"Kemudian untuk tipe Grand Classic ada promo spesial free bed set, dengan harga Rp 25 juta sudah dapat 1 set asli King Koil," jelasnya kepada Tribun, Selasa (18/6).

Promo lainnya untuk King Koil adalah bonus bantal, guling dan mattress protector untuk pembelian semua produk King Koil.

Kemudian tipe Princess Anna, Princess Elizabeth, Masterpiece, Natural Response, International Classic, Grand Classic, Duke dan Marquess promo free bed set.

Sedangkan untuk Florence, ada promo Special Price dan free bed set untuk tipe Orthopedic Care, Livorno dan Sisilia mulai dari Rp 6 jutaan bonus 2 bantal dan 2 guling selama pameran.

Pembelian semua matras Florence (mattress only) tipe Milan, Livorno, Sisilia, Sanpietro, Chiro Care dan Genoa ada diskon 45%+10%.

Sedangkan kasur anak-anak Smile Kids dan Luxury dari Florence promo free sandaran (headboard).



Selain pembelian secara cash, bisa beli secara kredit dengan cicilan bunga nol persen menggunakan Home Credit Indonesia selama 6 bulan serta Bunga Spesial untuk tenor 12 bulan menggunakan Kredit Plus.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)