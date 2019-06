Resmi Dibuka, Emersia Millenial Wedding Expo Hadirkan Beragam Promo Pemesanan Paket Pernikahan

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Emersia Millenial Wedding Expo secara resmi dibuka pada Selasa (18/6/2019) sore di atrium Mal Boemi Kedaton.

Gelaran wedding expo yang akan berlangsung selama tanggal 18 - 23 Juni 2019 ini menghadirkan beragam promo menarik dari 30 vendor pernikahan yang tergabung dalam event ini.

Adapun beberapa promonya adalah cashback minimal Rp 10 juta untuk pemesanan 500 pax keatas dan diskon minimal Rp 10 juta untuk pemesanan Wedding Ciatok minimal 300 pax dari Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung.

Ada juga promo Diskon Berantai dari Cucu and Friends, cashback up to Rp 5 juta dari Kokoromoto, diskon pameran plus diskon voucher Rp 10 juta dari Luwes Bridal, diskon Rp 1 juta dari Abie Production.

Kemudian setiap penyewaan attire gaun dan kebaya tradisional maupun modern (secara perdana) di Djoe Make Up Artist akan mendapatkan bonus penyewaan aksesori adat/modern sesuai konsep dan lainnya.

Untuk venue di Emersia, dari Ren Flower ada cashback Rp 2 juta untuk paket standar, cashback Rp 3 juta untuk paket full decor dan cashback Rp 5 juta untuk paket custom decor, free dekor sangjit/akad nikah (artificial) sedangkan untuk venue lain ada cashback sampai Rp 2 juta, free dekor sangjit/akad nikah (artificial) dan lainnya.

Ada juga promo potongan harga sebesar Rp 250 ribu untuk klien melalui vendor dari Jevelyne Cake serta masih banyak promo menarik lainnya dari vendor yang terlibat di Emersia Millenial Wedding Expo kali ini.

Director of Sales and Marketing Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung Rafizon Chaniago mengatakan, ini adalah kegiatan keempat Emersia dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat mendekatkan para calon pengantin dengan vendor-vendor pernikahan.

"Di sini kami menghadirkan 30 vendor mulai dari decoration, wedding souvenir, photography dan lainnya," jelas dia.