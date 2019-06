Ilustrasi. Sinopsis dan Download Film Wrath of the Titans, Kisah Perseus Selamatkan Zeus dari Hades dan Ares

TRIBUNLMAPUNG.CO.ID - Wrath of the Titans merupakan film fantasi Amerika Serikat yang dirilis pada 2012.

Kamu akan menjumpai sinopsis dan cara unduh atau download film Wrath of the Titans.

Film Wrath of the Titans adalah sekuel dari film sebelumnya yang berjudul Clash of the Titans (2010).

Film berdurasi 99 menit ini disutradarai Jonathan Liebesman dan skenarionya digarap oleh Mazeau bersama David Leslie Johnson.

Tak hanya itu, film Wrath of the Titans turut dibintai oleh sejumlah aktor dan aktris kenamaan hollywood di antaranya Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, dan Rosamund Pike.

Di rilis tepat pada 30 Maret 2012, film yang menghabiskan total anggaran sebesar $150 Juta tersebut. Di akhir penayangannya mampu meraup pendapatan kotor sejumlah $ 301 Jutaan.

Sinopsis film Wrath of the Titans

Film Wrath of the Titans bercerita tentang Perseus (Sam Worthington), anak dari Zeus (Liam Neeson) yang hidup sebagai seorang nelayan setelah kematian istrinya yang bernama Io.

Sekarang Perseus hidup bersama dengan anak laki-lakinya, Helius (John Bell).

Zeus mengunjungi Perseus untuk meminta bantuan pada anaknya itu.