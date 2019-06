Download MP3 Lagu Love X Stereo Hide and Seek OST Drama Korea Cheese in The Trap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 lagu Love X Stereo berjudul Hide and Seek OST Drama korea Cheese in the Trap

Lagu yang dirilis pada tahun 2016 merupakan salah satu soundtrack lagu dalam drama korea Cheese in the Trap di Trans TV.

Hide and Seek merupakan lagu yang dibawakan oleh Love feat Stereo.

Dalam album Special Edition merupakan lagu yang mendapatkan trending.

Love X Stereo adalah duo elektro dari Seoul, Korea.

Terdiri vokalis dan pemain synthesizer Annie Ko dan gitaris dan produser Toby Hwang.

Keduanya memulai debutnya pada tahun 2011 dengan merilis album EP yang disebut Buzzin.

Berikut lirik lagu Hide and Seek

Your body was sinking into infinity

Your mind was sailing underneath insanity

Can you even hear me? I got a lot to say to you

Do you wanna leave me?

Whatever words I say, it won't matter to (you)

You play hide and seek

You sneak under the sea