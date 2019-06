Rezky Aditya Batal Menikah dengan Patricia Razer, Denny Darko Ungkap Penerawangannya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini beredar kabar Rezky Aditya gagal mempersunting kekasihnya yang bernama, Patricia Razer.

Menariknya, Rezky Aditya dan Patricia Razer sudah melakukan foto prawedding demi acara pernikahan yang akan digelarnya.

Namun, Rezky Aditya dan Patricia Razer justru ketahuan menghapus foto-foto mesra keduanya hingga tak saling follow di Instagram.

Melansir dari tayangan Halo Selebriti di YouTube SCTV pada Rabu, (12/06).

"Kalaupun iya, kalaupun emang nggak bareng-bareng pasti kita dengan cara yang baik-baik, dan tetep keep in touch, Lebaran tetep dateng, pokoknya intinya semua yang terbaik dan saling mendoakan yang terbaik," ungkap Rezky Aditya.

Aktor tampan ini mengaku tak ada penyesalan meski sudah jauh melangkah namun putus di tengah jalan.

"Nggak sih, nggak ada yang nyesel, yang namanya nyesel mah nggak boleh, pastikan semua ada pelajarannya, pastikan semua ada hikmahnya, dan saling support, mungkin yang lebih baiknya gimana kita serahin ke Tuhan," pungkasnya.

Seorang ahli tarot, Denny Darko mencoba mengungkapkan penyebab putusnya pasangan ini lewat kebolehannya di YouTube Channel pribadi, Kamis (13/06).

Denny Darko sempat menyebut adanya pengkhianatan yang menjadi pemicu perpisahan keduanya.

"Yang pertama adalah The Seven of Swords adalah adanya satu orang yang dianggap melakukan suatu tindakan yang sembunyi-sembunyi. Sehingga ada yang dikhianati di sini," ungkap Denny Darko.

"Saya tidak membicarakan antara mereka berdua. Tetapi ada satu orang, baik keluarga, teman atau apa, yang membocorkan sebuah informasi.