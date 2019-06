Download Lagu Tembang Kenangan Terpopuler Sepanjang Masa, Gudang Lagu MP3 Full Album

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu MP3 Koes Plus terbaik tembang kenangan terpopuler sepanjang masa. Lagu-lagu yang dibawakan band legendaris Koes Plus, Koes Bersaudara menjadi lagu pop dan rock n roll yang hits di Tanah Air.

Lagu Koes Plus seperti Why Do You Love Me, Dara Manisku, Bis Sekolah, Kolam Susu, Kisah Sedih di Hari Minggu, Andaikan Kau Datang, Nusantara hingga kini masih dikenal publik.

Lagu Koes Bersaudara dan Koes Plus dianggap sebagai lagu pop dan lagu rock yang melegenda dan tak lekang sepanjang masa.

Nama grup musik Koes Plus pada era 70-an sangat tenar di mancanegara.

Koes Plus adalah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969 sebagai kelanjutan dari grup Koes Bersaudara.

Koes Plus beranggotakan Tonny Koeswoyo, Yon Koeswoyo, Yok Koeswoyo dan Nomo Koeswoyo Murry.

Meski kini semua anggota Koes Plus sudah tiada, lagu-lagu mereka banyak dinyanyikan dan diaransemen baru oleh pemusik lainnya.

Beberapa lagu Koes Plus bahkan dinilai tak lekang oleh waktu. Lagu Koes Plus pernah diaransemen ulang oleh grup musik Kahitna, dengan lagu Manis dan Sayang.

Kemudian lagu Cintamu Telah Berlalu yang dinyanyikan ulang oleh penyanyi legenda Chrisye.

Merindukan lagu-lagu Koes Plus yang tenar pada kala itu? Serta ingin menyanyikannya bersama gitar?