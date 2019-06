Promo TIX.id, Potongan 50 Persen dan 5000 Poin LoyalTIX untuk Deretan Film Ini 

Laporan Reporter Tribun Lampung Audy Aminda Yusandani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menonton bisa dijadikan salah satu pilihan untuk mengisi waktu menjelang akhir pekan. Apalagi saat ini banyak pilihan film menarik yang baru saja tayang.

Selain itu, platform pemesanan tiket online TIX.id kembali memberikan promo menarik berupa potongan harga hingga 50 persen untuk tiket pertama dan 5000 poin loyalTIX.

Promo potongan hingga 50 persen ini berlaku untuk semua film yang tayang mulai hari Rabu hingga Minggu, 19-23 Juni 2019, mulai setiap pada jam 10.00 waktu setempat.

Adapun promo potongan harga dapat diperoleh di seluruh bioskop XXI untuk film-film yang terdaftar di aplikasi TIX.id.

Berikut daftar film bioskop yang terdaftar di aplikasi TIX.id, termasuk jadwal tayang dan harga tiketnya.

Boemi Kedaton XXI

1. Toy Story 4: 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, dan 21.10

2. Men in Black: International: 12.05, 14.30, 16.55, 19.20, dan 21.45

3. Doremi & You: 12.15, 14.25, 16.35, 18.45, dan 20.55

4. X-Men: Dark Phoenix: 12.00, 14.25, 16.50, 19.15, dan 21.40

5. Rumah Merah Putih: 12.30, 14.40, 16.50, 19.00 dan 21.10

6. Kuntilanak 2: 12.40, 14.50, 17.00, 19.10, dan 21.20

Adapun harga tiketnya Rp 55 ribu per orang.

Ciplaz Lampung XXI

1. Men in Black: International: 12.00, 14.25, 16.50, 19.15, dan 21.40

2. X-Men: Dark Phoenix: 20.55

3. Kuntilanak 2: 12.15, 14.25, 16.35, dan 18.45

4. Ghost Writer: 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, dan 21.10

5. Hit & Run: 12.05, 14.30, 16.55. 19.20, dan 21.45

Adapun harga tiketnya Rp 40 ribu per orang.

Mal Kartini XXI

1. Toy Story 4: 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, dan 21.10

2. Men in Black: International: 12.00, 14.25, 16.50, 19.15, dan 21.40

3. X-Men: Dark Phoenix: 12.00, 14.25, 16.50, 19.15, dan 21.40

4. Mendadak Kaya: 12.45, 14.50, 16.55, 19.00, dan 21.05

5. Kuntilanak 2: 12.15, 14.25, 16.35, 18.45, dan 20.55

6. Ghost Writer: 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, dan 21.10

Adapun harga tiketnya Rp 45 ribu per orang.

Central

1. Men in Black: International: 14.40, 16.30, dan 20.55

2. Doremi & You: 12.00, 14.10, 16.20, 18.30, dan 20.40

3. Kuntilanak 2: 12.30, 17.05, 19.15, dan 21.25

4. Ghost Writer: 12.15, 14.25, 16.35, dan 18.45

5. Single Part 2: 11.10, 13.50, 18.55, dan 21.35

Adapun harga tiketnya Rp 40 ribu per orang.

(Tribunlampung.co.id/Audy Aminda Yusandani)