TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 Lagu Sung Si Kyung berjudul Every Moment of You.

Lagu yang dirilis pada tahun 2014 ini sempat menduduki trending musik k-pop.

Sang si Kyung seorang penyanyi, penulis lagu, DJ radio, pemandu acara dan pemeran asal Korea Selatan.

Lagu every moment of you merupakan salah satu soundtrack dalam film drama korea berjudul My Love From the Star.

Lagu bergenre k-pop ini mendapatkan nominasi Mnet Asian Music Award untuk OST Terbaik.

Every Moment of You merupakan album Original Television Soundtrack milik Si Kyung.

Berikut lirik lagu Every Moment of You

ieuggo naega hannun-e neoleul al-abwass-eul ttae

modeun geon bunmyeong dallajigo iss-eoss-eo

nae sesangeun neol algi jeongwa hulo nanwieo

niga sum swimyeon ttaseuhan balam-i bul-eowa

niga us-eumyeon nunbusin haes-sal-i bichwo



geogi iss-eojwoseo geuge neolaseo

gakkeum nae eokkaee gamanhi gidaejueoseo

naneun issjanh-a jeongmal binteum-eobs-i haengboghae

neoleul ttalaseo sigan-eun heuleugo meomchwo



mulkkeuleomi neoleul deul-yeoda bogon hae

geugeos malgoneun amugeosdo hal su eobs-eoseo

neoui modeun sungan geuge nayeoss-eumyeon johgessda

saeng-gagman haedo gaseum-i chaolla naneun ontong neolo



bogo iss-eumyeon waenji kkumcheoleom adeughan geos

myeoch gwangnyeon dong-an nal hyanghae

nal-aon byeolbich tto jigeum-ui neo



geogi iss-eojwoseo geuge neolaseo

gakkeum na-ege joyonghage angyeojueoseo

naneun issjanh-a jeongmal namgim-eobs-i gomawo

neoleul ttalaseo sigan-eun heuleugo meomchwo



mulkkeuleomi neoleul deul-yeodabogon hae

neoleul boneun ge na-egeneun salang-inikka

neoui modeun sungan geuge nayeoss-eumyeon johgessda

saeng-gagman haedo gaseum-i chaolla naneun ontong neolo.

ni modeun sungan nayeoss-eumyeon.