Hotel Radisson Lampung Kedaton Hadirkan Paket Delightful Theme Buffet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Untuk memanjakan tamu serta pecinta kuliner di Lampung, Hotel Radisson Lampung Kedaton menghadirkan paket Delightful Theme Buffet.

Director of Sales and Marketing Hotel Radisson Lampung Kedaton Erwin Suwondo mengatakan, paket ini dapat dinikmati setiap Jumat dan Sabtu malam (Delightful Theme Night) pukul 18.30 - 21.00 WIB dan Minggu siang (Sunday Brunch) pukul 12.00 - 15.00 WIB di All Day Dining Restaurant Hotel Radisson Lampung Kedaton.

All Day Dining Restaurant Hotel Radisson Lampung Kedaton memiliki fasilitas smoking dan non-smoking area untuk menunjang kenyamanan tamu.

"Sengaja kami hadirkan paket ini karena kami ingin mendorong dunia kuliner di Lampung, khususnya setelah bulan puasa ini. Melihat animo masyarakat Lampung dengan paket makanan yang ditawarkan lumayan tinggi, sehingga Hotel Radisson Lampung Kedaton menyajikan Delightful Theme Buffet," jelasnya, Jumat (21/6/2019) malam.

Erwin menambahkan, paket tersebut ditawarkan dengan harga Rp 200 ribu nett/pax all you can eat untuk dewasa dan Rp 100 ribu untuk anak-anak usia 5 - 12 tahun, bagi tamu hotel ada diskon khusus menjadi Rp 150 ribu nett/pax.

Lebih lanjut, pada paket Delightful Theme Buffet ini, Hotel Radisson Lampung Kedaton menghadirkan menu yang berbeda-beda dari citarasa Indonesian, Japanese, Malaysian, Thailand, Indian, Middle East, Italian, Western, All Around the World dan Saturday Night Barbeque.

Di hari pertama promo Delightful Theme Night yang berlangsung pada Jumat (21/6/2019) ini Hotel Radisson Lampung mengusung tema buffet yang sangat spesial yakni Indonesian Food Festival dengan menghadirkan berbagai sajian seafood yang lezat, fresh, dan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi.

Ditambahkan oleh Chef de Partie Hotel Radisson Lampung Kedaton Rizki Haris, Delightful Theme Buffet ini sengaja dihadirkan untuk membawa tamu merasakan aneka kuliner dari seluruh penjuru dunia di satu tempat yakni Hotel Radisson Lampung Kedaton.

"Karena setiap tema memang yang diangkat adalah hidangan khasnya, makanan khusus yang ada di setiap negara itu kita hadirkan. Pasti ada live cooking, pada live cooking itu kita tunjukkan teknik memasak yang baru. Sebagai contoh hari ini adalah ikan sambal matah yang biasanya ikannya disteam, ini kita smoke 2 - 3 jam," jelas dia.

Secara keseluruhan, Hotel Radisson Lampung Kedaton menghadirkan 100 jenis makanan untuk setiap tema Delightful Theme Buffet.

Sementara itu, menyambut School Holiday, Hotel Radisson Lampung Kedaton juga akan menghadirkan paket menginap Simply Holiday untuk anak-anak yang liburan sekolah dengan harga mulai Rp 925 ribu (berlaku weekday dan weekend mulai Juli 2019) disertai banyak benefit.

Yaitu free 10 games di Timezone, diskon Food and Beverage 20 persen, diskon laundry 15 persen, diskon 10 persen untuk Extended (perpanjangan menginap).

