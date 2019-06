Live Streaming Borneo FC vs Persebaya Minggu 23 Juni 2019 Jam 18.30 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming Indosiar Borneo FC vs Persebaya Minggu 23 Juni 2019 Jam 18.30 WIB.



Laga Borneo FC vs Persebaya akan digelar di Stadion Segiri Minggu 23 Juni 2019.



Laga pekan ke-5 Shopee Liga 1 2018 ini bisa disaksikan via Live atau Live Streaming Indosiar.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (22/6/2019) Manajer Borneo FC, Dandri Dauri, mengatakan melawan Persebaya di markas sendiri dibutuhkan kerja keras.



Gelandang Arema FC, Jepri Kurniawan berebut bola dengan bek Pusamania Borneo FC, Diego Michels dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (11/8/2018).



Menurutnya, dengan perjuangan keras yang ditampilkan Borneo FC meraih tiga poin atas Persebaya bukan hal mustahil.



Meski saat ini, tim lawan Persebaya Surabaya sedang mengalami performa menurun dalam beberapa laga yang sudah dijalani.



"Mereka pasti sudah berbenah seperti kita setelah libur lebaran," ujar Dandri.



"Jadi, kita harus fokus untuk pertandingan nanti untuk mendapatkan tiga angka penting atas Persebaya Surabaya," ucap Dandri.





Adapun Pelatih Persbaya, Djadjang Nurdjaman akui mental skuatnya sudah membaik seusai raih rentetan kurang baik di empat laga jelang hadapi Borneo FC, di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (23/6/2019), lanjutan pekan kelima Liga 1 2019.



Empat laga sebelumnya Persebaya belum mampu meraih kemenangan.



Sekali kalah dan dua kali imbang di Liga 1 2019. Sementara 1 laga lain di babak 8 besar hadapi Madura United juga berakhir imbang.



Berada pada kondisi mental baik, Djanur optimis bisa menangkan laga, meski kali ini lawan yang akan dihadapi disampaikan Djanur merupakan tim kuat.



“Borneo, tim kuat main di kandang, banyak tim lawan yang kesulitan. Tapi kami siap untuk itu, tekanan dari tim lawan juga tekanan dari suporternya Pusamania, kami harus siap dengan itu, mental baik insya Allah bisa menangkan pertandingan,” terang Djanur saat jumpa pers, Sabtu (22/6/2019).



Borneo FC musim lalu, cukup tangguh bermain di kandang. Dari 17 laga kandang Liga 1 2018, Borneo alami kekalahan empat laga, tiga laga lain berakhir imbang.



Sementara sisanya berhasil dimenangkan.



Dengan catatan, hasil imbang diantaranya saat hadapi Persebaya, imbang 2-2 (11/5/2018).



Terlebih, dikatakan Djanur, meski saat empat laga sebelumnya tak satupun raih kemenangan.



Secara permainan tidak ada masalah.



“Kami belum menunjukkan hasil baik, tapi kalau dari sisi permainan mulai lawan Bali United dan semua, tidak tampil buruk, hanya masih lemah penyelesaian akhir, itu yang kami perbaiki,” tambah pelatih 60 tahun tersebut.



Selain penyelesaian akhir, lini belakang diakui Djanur juga mendapat catatan positif.



“Di belakang juga kadang-kadang lengah, hampir saya ingat 3 gol bersarang ke gawang kami karena kesalahan sendiri. Kami selalu kurang fokus dan konsentrasi,” Pungkas Djanur.



Hal sama juga disampaikan oleh kapten Persebaya, Ruben Sanadi. Pemain kelahiran Papua tersebut yakin pertandingan besok, skuatnya bisa mendapat hasil positif.



“Saya sebagai pemain, kami melupakan pertandingan kemarin, sekarang fokus ke pertandingan lawan Borneo. Mewakil pemain, kami siap untuk pertandingan besok, mental kami sudah diperbaiki oleh pelatih,” terang Ruben. (Tribunlampung.co.id/Taryono)