Live Streaming Indosiar Persib vs Madura United Minggu 23 Juni 2019 Jam 15.30 WIB 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming Indosiar Persib Bandung vs Madura United Minggu 23 Juni 2019 Jam 15.30 WIB.





Laga Persib Bandung vs Madura United bakal digelar di Stadion si Jalak Harupat Minggu 23 Juni 2019.





Laga pekan ke-5 Shopee Liga 1 2019 ini bisa disaksikan live atau live streaming Indosiar mulai jam 15.50 WIB.





Dilansir laman resmi klub Persib Bandung, Pelatih Robert Alberts tak ingin menuai hasil kurang maksimal lagi seperti ketika ditahan imbang Tira Persikabo 1-1, 18 Juni 2019 lalu.



Pria berkebangsaan Belanda itu menyadari betul, Madura United datang ke Bandung dengan kepercayaan diri tinggi.



Sebab, tim berjuluk Sapeh Kerrab itu selalu mencatat kemenangan di tiga laga pembuka dan hanya kebobolan satu gol.



Selain itu, Madura United pun sangat dominan terhadap PERSIB.



Dalam enam pertemuan terakhir, Maung Bandung tak pernah merasakan kemenangan.



Hasil terbaik PERSIB sejak tahun 2016 setiap kali bersua Madura United adalah imbang 0-0.



“Ini akan menjadi laga menarik. Mereka memulai musim ini dengan baik. Mereka berhasil memenangi dua laga tandang terakhir dan memiliki sejumlah pemain berpengalaman. Lini serang Madura United sangat kuat. Saat bertahan mereka juga sangat solid,” kata Robert dalam sesi jumpa pers jelang laga, Sabtu 22 Juni 2019.



Sempat dikabarkan absen, Bojan Malisic dan Ezechiel N’Douassel dipastikan dapat tampil.



Meski keduanya sudah mengantongi tiga kartu kuning, akumulasi tersebut akan berlaku saat pertandingan pekan keempat menghadapi Arema FC yang tertunda.



“Kami telah mempersiapkan tim dengan Bojan (Malisic) dan Ezechiel (N’Douassel). Tapi sebagai pelatih saya tetap mempersiapkan rencana untuk hal yang tidak diduga nantinya,” tutur Robert.



Mengenai rekor bagus Madura United, Robert tak gentar. Sebab dari segi pertahanan, PERSIB juga baru kebobolan sekali, yakni pada saat menghadapi Tira Persikabo.



“Persib sejauh ini telah membuat banyak peluang di semua pertandingan. (Kita) sudah sangat aktif dalam menyerang. Kita juga masih memiliki rekor yang cukup bagus dengan hanya kebobolan satu gol. Target kita sudah pasti ingin menjadi tim pertama yang bisa menang melawan Madura United di musim ini,” katanya.



Pelatih Madura United, Dejan Antonic memperkirakan pertandingan besok merupakan bigmatch bagi kedua tim.



Ia berharap pertandingan berlangsung menarik, menghibur dan fair play.



“Seperti biasa kami telah mempersiapkan untuk game besok. Ini pertandingan besar. Karena dua tim ini punya potensi dan materi pemain yang bagus. Sebagai pelatih saya mau lihat satu pertandingan yang bagus,” katanya.



Dejan menambahkan, Madura United datang ke Bandung dengan skuat terbaiknya. Hanya Zah Rahan yang tak dibawa akibat cedera. Kendati begitu, dirinya tetap bertekad untuk bisa mencuri poin di pertandingan besok.



Persiapkan Esteban Vizcarra



Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts menyatakan akan melakukan rotasi pemainnya untuk menghadapi Madura United.



Bahkan Robert Alberts juga tidak menutup kemungkinan untuk memainkan Esteban Vizcarra.



Laga melawan Madura United bisa menjadi debut kembalinya Vizcarra setelah cukup lama absen membela Persib Bandung.



Selain Vizcarra beberapa pemain lain juga akan diberikan kesempatan untuk bermain oleh Robert Alberts.



Mantan pelatih PSM Makassar itu menegaskan akan memanfaatkan semua pemainnya, termasuk juga dengan pemain muda Persib Bandung.



"Kita akan rotasi pemain, mungkin Esteban (Vizcarra) bisa jadi starter karena dia sudah mulai latihan dengan tim sekarang, kita juga ingin menurunkan beberapa pemain yang kemarin tidak main dan kembali ke liga," jelas Robert Alberts dalam sesi jumpa pers, Sabtu (22/6/2019), dikutip dari Vikingpersib.co.id.



"Kita juga menurunkan pemain muda yang belum debut di liga dan pemain lain yang belum dapat kesempatan main juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam tim," sambungnya. (Tribunlampung.co.id/Taryono)