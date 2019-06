VIDEO Warga Lampung Deklarasi Tolak Kerusuhan di Tugu Adipura

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ribuan masyarakat Lampung membanjiri Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu 23 Juni 2019.

Ribuan masyarakat ini datang ke Tugu Adipura untuk mengikuti gerak jalan santai dan deklarasi tolak kerusuhan dalam peringatan HUT ke-73 Bhayangkara.

Pantauan Tribunlampung.co.id, setelah melakukan gerak jalan santai yang memutari Lapangan Saburai masyarakat berkumpul di Tugu Adipura.

Ribuan masyarakat ini pun mengikuti deklarasi Tolak Kerusuhan di panggung utama.

Dengan dipimpin oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, ribuan masyarakat bersama Forkopimda Lampung mendeklarasikan diri tolak kerusuhan.

"Tolak kerusuhan," seru Herman.

"Yes Yes Yes," ribuan masyarakat.

"Lampung Damai," lanjut Herman.

"Yes Yes Yes," timpal masyarakat.

"Polri Jaya," ucap Herman Lantang.

"Yes Yes Yes," dibalas oleh masyarakat.

Pada kesempatan ini turut Hadir Gubenur Lampung yang diwakili oleh Staf ahli kemasyarakatan SDM Hanibal, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Ariyanto, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Rudi Setiawan, Wakil Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar, Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Wirdo Nefisco, Danlanal Lampung, Danbrigif Lampung dan Danlanud Lampung.

