Berprestasi di Kopassus, Luhut Pandjaitan Ternyata Tak Pernah Jadi Danjen, Ini Pesannya ke Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan curhat panjang di akun Facebook nya mengenai sang anak Mayor Inf Paulus Pandjaitan.

Mayor Inf Paulus Pandjaitan baru saja lulus dari Pendidikan Seskoad USA (US Army Commanding General and Staff College / US Army CGSC) di Fort Leavenworth, Kansas.

Mayor Inf Paulus Pandjaitan lulus dengan predikat memuaskan.

Yang membuat Luhut bangga pada anaknya itu, Mayor Inf Paulus Pandjaitan adalah satu-satunya perwira TNI di luar Akademi Militer (Akmil) yang lulus Seskoad di Amerika Serikat.

Mayor Inf Paulus Pandjaitan lulus bersama dengan dua koleganya, yaitu Mayor Inf Alzaki lulusan Akmil Tahun 2004, dan Mayor Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo lulusan Akmil Tahun 2004.

Lulusnya Mayor Inf Paulus Pandjaitan memiliki cerita tersendiri bagi sang ayah. Luhut ternyata pernah melarang sang anak mengikuti jejaknya sebagai tentara. Luhut punya alasan kenapa tidak ingin anaknya berkarier sebagai prajurit militer. Cerita ini pun dituliskan Luhut dalam akun Facebooknya. Ia bercerita betapa bahagianya dia dengan kelulusan sang anak.

"Sebagai seorang ayah, ada kalanya keinginan kita bertolak belakang dengan cita-cita anak. Contohnya yang terjadi 20 tahun silam, ketika saya melarang anak laki-laki saya Paulus yang sangat ingin menjadi prajurit TNI seperti bapaknya.Singkat cerita, kemauan keras Paulus akhirnya menjadikan dia seorang tentara jua," tulis Luhut.

"Bahkan pada tanggal 14 Juni kemarin Mayor Inf. Paulus Pandjaitan telah berhasil menyelesaikan pendidikan Seskoad-nya (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) di US Army Commanding General and Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat," lanjutnya

Dia pun bercerita bahwa dia hadir saat anaknya ketiganya lulus dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. "Saya hadir di acara pelantikan tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai orang tua,"ujarnya.

Luhut pun bercerita bahwa ada momen yang membuatnya sampai harus meneteskan air mata dan teringat soal perjuangan anaknya untuk menjadi tentara.

Tiga perwira Indonesia lulusan Seskoad USA (Facebook Pusat Penerangan TNI)

"Ada satu momen di sana yang tidak akan pernah terlupakan yaitu ketika anak laki-laki saya itu berkata, “Pa, saya sudah selesaikan Seskoad saya.” Ucapan yang mungkin biasa saja ketika didengar oleh orang lain.