Download MP3 Lagu ATEEZ Wave

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Download MP3 lagu ATEEZ berjudul Wave

Lagu yang dirilis pada tanggal 10 Juni 2019 dan hingga saat ini masih menduduki trending dalam musik k-pop.

Wave merupakan salah satu musik album TREASURE EP 3: One To All yang didistribusikan oleh label KQ Entertainment.

ATEEZ adalah sebuah grup vokal laki-laki 8 anggota asal Korea Selatan yang berada di bawah kontrak perusahaan KQ Entertainment.

Grup yang terdiri dari delapan anggota yaitu Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung dan Jongho.

Berikut lirik Wave

yeogi jigeum urin osyeonbeullu

pado wi eodijjeuminga

hamkke hago isseo yeojeonhi

eodiro galjin moreujiman



geonbae geonbae

i sungan tteugeoun taeyang araeeseo

Go away Go away

mangseorimeun beoryeo da

mangseorimeun beoryeo da



saenggakhae saenggakhae saenggakhae

urin beolsseo manheun geoseul neomeo

gieokhae gieokhae gieokhae

siganeun heulleoganeun geos



jeogi badareul neomeo

Just going on

jjineun taeyangeul hyanghae gal ttae

meomchugo sipeun sungani wado

meori han beon sseureo neomgigo oechyeo



HAKUNA MATATA YA

deodeodeo millyeowa deo

HAKUNA MATATA

deodeodeo millyeowa deo

geochin padoreul neomeo



mijimijiui seomeul chaja

follow us

misisipigang haryureul geonneo

where we go

Don’t be care bout that

We’re fish fish like

ttero danilsurok

padoga chilsurok padadadak

Carry on now



badareul hyanghae trip

da deonjyeobeoryeo drink

i sunganeul jeulgyeo

I know y’all feelin’ me

pado ane syuing

deo jeongsineopsi click

neon chajeul junbi dwaesseo

jeo taeyang arae bich



jeogi badareul neomeo

Just going on

jjineun taeyangeul hyanghae gal ttae

meomchugo sipeun sungani wado

meori han beon sseureo neomgigo oechyeo



HAKUNA MATATA YA

deodeodeo millyeowa deo

HAKUNA MATATA

deodeodeo millyeowa deo

geochin padoreul neomeo



nega issneun gose

nado seo isseulge

nae soneul jaba nae soneul jaba

uri durimyeon dwae



geochildamyeon geochilsurok joha

urin geu wieseo nol geonikkan

We just going oh



jigeum i sungani uriui padoramyeon

padoramyeon

duryeowo malgo deo himkkeot majuhagil

urin taeyang arae

nuguboda deo tteugeounikka



geokjeonghaji ma

geokjeonghaji ma

geokjeonghaji ma

jeogi padoreul neomeo

Cara Download MP3 Lagu ATEEZ Berjudul Wave via Joox

Download aplikasi Joox di bawah ini pada smartphone kamu.

Login dengan menggunakan akun Facebook, WeChat, atau yang lain.