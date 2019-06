Hamil Anak Ammar Zoni, Irish Bella Ungkap 6 Perubahannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Resmi menjadi isteri dari Ammar Zoni sejak 28 April 2019 lalu, Irish Bella saat ini tengah mengandung anak pertamanya.

Sama dengan wanita hamil pada umumnya, Ibel, sapaan akrab Irish Bella, juga merasakan perubahan di dirinya selama masa kehamilannya itu.

Mengutip Grid.ID, Senin 24 Juni 2019, yang melansir tayangan Hot Shot yang diunggah kanal YouTube Surya Citra Televisi (SCTV) pada pada Jumat 21 Juni 2019, pemeran Suci dalam sinetron Cinta Suci SCTV tersebut mengungkapkan enam perubahan yang dialami saat ini.

1. Alami Morning Sickness

Kondisi mual dan muntah yang dialami oleh beberapa wanita hamil pada trimester awal kehamilan juga dialami wanita berusia 23 tahun itu.

"Alhamdulilah sih aku kehamilannya yang nggak ribet ya, gitu. Kalau mual-mual normal ya. Itu sih katanya kan 'welcome to the club', kalau mual-mual seperti itu," paparnya.

Meski begitu, Ibel merasa bersyukur kondisi kehamilannya tidak terlalu menyusahkan.

Terlebih dirinya mampu mengimbangi mual dan muntah dengan banyak makan.

"Tapi enggak yang menyusahkan sih, nggak seperti cerita orang-orang kebanyakan sampai ada yang nggak bisa makan, terus yang muntah-muntah terus atau ada yang sampai demam atau hanya bisa bed rest, bisanya misalnya makannya lewat cairan infus atau apa."

"Alhamdulllah sih aku bisa dibilang kebo tapi nggak terlalu sih. Agak ngerasain morning sick yang rada lumayan, tapi nggak separah itu," jelasnya.