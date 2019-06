Jadwal Liga 1 2019 Perseru Badak Lampung FC vs PSIS, Ini Harapan Jan Saragih Buat Laskar Saburai!

Pelatih Kepala Perseru Badak Lampung FC Jan Saragih (tengah) didampingi perwakilan pemain Mustofa (kiri) saat saat sesi konfrensi pers sebelum pertandingan di ruang konfrensi pers Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Selasa 25 Juni 2019.

Laporan Reporter Tribun Lampung Tama Yudha Wiguna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pelatih utama Perseru Badak Lampung FC Jan Saragih, imbau anak asuhnya agar tak jumawa dan tetap fokus saat menghadapi PSIS Semarang.

Pernyataan itu disampaikan Jan Saragih dalam konfrensi pers jelang pertandingan kontra PSIS Semarang di ruang konfrensi pers Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Selasa, (25/6/2019).

"Tetap saya minta kepada pemain tetap fokus, karena memang liga baru mulai ini baru empat game, tidak bisa menjadi patokan," kata Jan, Selasa (25/6/2019).

"Karena yang menentukan nanti hasil akhir di liga, jadi saya harap anak-anak semua tetap fokus," lanjutnya.

Selain menergetkan fokus pada setiap laga yang dijalani Perseru, Jan memiliki target khusus untuk Laskar Saburai, julukan Perseru Badak Lampung FC.

"Saya secara pribadi menargetkan tim, untuk bersaing dengan klub-klub besar di Liga 1," imbuhnya.

Terlepas dari itu, eks peracik strategi Persija Jakarta ini menekankan bahwa timnya telah siap dan akan menampilkan yang terbaik kala menghadapi PSIS Semarang. Rabu, (26/6/2019) besok.

"Welcome kepada tim PSIS sudah sampai di Lampung, kita siap untuk all out di game pertama home kita," imbuhnya.

Selaras dengan sang pelatih, Syahrul Mustofa turut memastikan kesiapan rekan-rekannya jelang laga esok hari.