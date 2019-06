Saat Didatangi Malah Lari, Asisten Raffi Ahmad Dikira Curi Pakaian hingga Ribut dengan Bule di Mal

Asisten Raffi Ahmad Dikira Curi Pakaian hingga Ribut dengan Bule di Mal, saat Didatangi Malah Lari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usai di-prank, Raffi Ahmad menunaikan janjinya untuk membayari belanja dua asistennya, Merry dan Sensen.

Masing-masing asistennya, Merry dan Sensen pun diberikan uang sebesar Rp 5 juta untuk memilih pakaian di salah satu pusat perbelanjaan di Australia.

Namun, ada momen tak terduga ketika kedua asisten Raffi Ahmad itu sedang berbelanja di mal.

Salah seorang asisten Raffi Ahmad, Sensen tampak bersitegang dengan dua orang bule Australia.

Dilansir dari tayangan vlog Rans Entertainment edisi Senin (24/6/2019), dua orang bule tiba-tiba saja menghampiri Sensen yang sedang memilih pakaian.

Ditemani Raffi Ahmad, Sensen pun tampak kaget ketika ada dua orang bule menghampirinya sambil mengajaknya berbincangan dengan bahasa Inggris.

Melihat kejadian tersebut, Raffi Ahmad dan Abrar, kameramennya pun membantu Sensen untuk menerjemahkan apa yang diucap bule tersebut.

• Bubu Sang Mantan Datangi Rumah Syahrini yang Kini Sudah Menikah, Disambut Isak Tangis

• Eggi Sudjana Bebas, Pakai Sarung Lambaikan Tangan ke Kamera: Terima Kasih Pak Prabowo

Rupanya, sang bule tampak kesal karena Sensen menurutnya tiba-tiba mengambil pakaian yang akan ia beli.

"What do you want ? (apa yang kamu inginkan ?)," tanya Raffi Ahmad.