Kenakan Pakaian Adat Lampung, Tampilan Bupati Winarti di Grand Final Muli Mekhanai Curi Perhatian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Malam puncak ajang pemilihan muli mekhanai Kabupaten Tulangbawang tahun 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Menggala, berlangsung semarak, Selasa (25/06) malam.

Selain para peserta, ratusan masyarakat antusias hadir memadati lokasi untuk menyaksikan para kontestan unjuk ketrampilan.

Menariknya, dalam ajang tersebut Bupati Tulangbawang Winarti tampil memukau dan menarik perhatian dengan menggunakan pakaian baju kebesaran khas Lampung yang sedikit di modifikasi.

Pakaian yang dikenakan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Sai Bumi ini merupakan baju perempuan Lampung, dengan sedikit modifikasi.

"Menjadi kebanggaan saya bisa mengenakan baju ini, mungkin kedepan harus selalu seperti ini, untuk acara resmi, tapi tentu ada persiapan dulu, karena bahan dan membuatnya sudah tidak gampang saat ini, tugas dan kewajiban kita untuk melestarikan adat dan budaya," ujar Winarti saat membuka acara.

Pakaian yang dikenakan Bupati Winarti merupakan pakaian kebesaran yang biasanya digunakan saat pesta balegawi adat Lampung

Selain Winarti, grand final pemilihan mulai Menganai Tulangbawang 2018 juga dihadiri Unsur Forkopimda Plus Kabupaten Tulangbawang, Sekkab Tulangbawang Anthoni bersama para Pejabat dilingkup Pemkab Tulangbawang serta para tokoh adat Megow Pak Tulangbawang.

Dalam pemilihan muli menganai yang berlangsung sejak 23 Juni hingga Selasa malam sampai Rabu dini hari itu diikuti sebanyak 70 peserta yang berasal dari perwakilan Satker-satker dilingkup Pemkab Tulangbawang maupun peserta umum.

Bupati Winarti mengatakan bahwa ajang muli menganai merupakan sarana bagi generasi muda untuk menunjukan bakatnya.

"Ajang muli menganai bertujuan mengenalkan adat dan budaya, sekaligus sarana mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulangbawang, terhadap masyarakat luar," tutur Winarti.

Dia berharap para peserta dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, mengingat pemenang dalam pemilihan muli menganai ini, akan mewakili Kabupaten Tulangbawang ditingkat Provinsi Lampung, juga otomatis akan menjadi duta Tulangbawang untuk mempromosikan potensi dan keunggulan kita keluar.

"Peserta peraih nilai tertinggi saya ucapkan selamat, sebenarnya semua sama, pintar berwawasan dan kalian adalah aset Tulangbawang. Teruslah mengembangkan diri menuntut ilmu dan berkarir karena masa depan penuh persahingan menunggu kalian untuk terus berkompetisi," pesan Winarti.

Adapun pemenang dalam ajang ini, untuk muli, juara 1 no. 43. Erliana Hermanto dari BKPP, juara 2 no. 27 Dea Putu dari Kecamatan Banjar Baru, juara 3 no 21 Anggi Megarizki dari Inspektorat.

Sementara untuk menganai, juara 1 no. 32 Haikal Salya F dari Kecamatan Banjar Agung, juara 2 no 48 M. Alkausar Nadi dari BKPP dan juara 3 no 50 ilhan Fahrul dari Kecamatan Rawajitu Timur.

