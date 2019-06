Live Streaming Indosiar Kalteng Putra vs Bali United Rabu 26 Juni 2019 Jam 15.00 WIB.

Ilustrasi Liga 1 2019 - Live Streaming Indosiar Kalteng Putra vs Bali United Rabu 26 Juni Jam 15.00 WIB

Kalteng Putra vs Bali United

Dilansir Tribun Jogja, Kalteng Putra siap mengakhiri kemenangan beruntun Bali United.



"Untuk laga besok (hari ini, red), kami sangat siap dan semua pemain juga sudah siap. Target kami adalah mengalahkan mereka untuk pertama kalinya di musim ini. Para pemain tak ada beban dan akan main seperti biasanya untuk memberikan yang terbaik bagi Kalteng Putra di pertandingan ini," terang pelatih Kalteng Putra, Gomes de Oliviera pada pre match press conference di Stadion Sultan Agung Bantul, Selasa (25/6/2019).





Untuk kondisi pemain saat ini, Gomes mengaku fit dan tak ada masalah selepas menjalani laga tandang di Barito Putra pekan lalu.



Terlebih, di laga tandang ke Kalimantan tersebut, pasukannya mampu meraih hasil kemenangan dan tambahan tiga poin di laga tandang ini akan menjadi modal semangat untuk menjalani laga kandang kali ini.



Disinggung mengenai hasil kurang baik di laga kandang sebelumnya dimana Kalteng Putra harus menyerah 0-1 dari Perseru Badak Lampung FC, Gomes mengatakan, saat ini pemainnya sudah melupakan hasil negatif tersebut.



Hanya saja, bermain tanpa penonton atau pendukung seperti di Bantul kemarin, memang menjadi beban tersendiri.



Baginya, dukungan suporter dijadikan pemain ke-12 di dalam lapangan karena memberikan semangat bagi para pemain untuk tampil lebih maksimal.



"Laga di sini tak ada suporter. Tapi bagi kami, hal itu tidak akan kami jadikan masalah dan akan tetap berusaha tampil maksimal untuk meraih kemenangan di laga besok," ujarnya.



Terpisah, kendati menampilkan start sempurna, pelatih Bali United, Stefano Cugurra atau yang akrab disapa Teco tak ingin anak asuhnya jemawa sekalipun calon lawan yang akan dihadapi merupakan tim promosi.



"Kalteng Putra itu tim promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Saya lihat mereka juga bawa pelatih asal Brasil, Gomes de Oliviera. Tahun kemarin, dia menangani Madura United dan lama di Liga Indonesia," ungkap Teco.



"Dia membawa pemain yang rata-rata bermain di Liga 1. Dia punya pemain berkualitas. Kami respect sama tim lawan," ucapnya menambahkan.



Lebih lanjut, Teco mengatakan optimistis mampu mencuri poin, terlebih tuan rumah merupakan tim musafir.



"Kami sudah siap kerja keras. Karena, kami bermain di lokasi netral dan sangat bagus bagi Bali United," ujar Teco.



Mengenai siapa saja yang bakal dimainkan, Teco masih akan melihat kesiapan pemain.



"Siapa yang akan bermain nanti apakah the winning team atau tidak, kami akan lihat mereka saat latihan di Stadion Sultan Agung," ucapnya.



Ia akan melakukan evaluasi secara fisik dan kebugaran plus melihat pemain yang paling siap menghadapi Kalteng Putra.



"Setelah itu, kami evaluasi pemain dan siapa yang punya fisik bagus dan fit, baru dipastikan yang bermain. Semua pemain punya kesempatan untuk tampil. Siapa terbaik di latihan, ia yang akan tampil," pungkasnya.





Prediksi Susunan Pemain :



Kalteng Putra (4-3-3): Dimas Galih; W. Hasbullah, Bonfim, O.K John, Fajar Andika; Gede Sukadana, Hedipo, Rizky Dwi Febrianto; Patrcih Wanggai, Yohanes Pahabol, Diogo Campos.



Bali United (4-3-3): Wawan Hendrawan; I Made Andhika, Leonard Tupamahu, Ricky Fajrin, Willian Pacheco; Brwa Nouri, Fadil Sausu, Paulo Sergio; Ilija Spasojevic, Dtefano Lilipaly, Yabes Roni. (Tribunlampung.co.id/Taryono)