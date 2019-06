Download MP3 Lagu BOL4 Berjudul Stars Over Me, Lagu K-Pop yang Enak dan Lagi Trending Banget!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download MP3 lagu BOL4 berjudul Stars over me.

Lagu Stars over me merupakan salah satu dalam album Puberty Book I Bom.

Dirilis pada tahun 2019, lagu Stars over me ini masih trending dalam musik k-Pop.

Bol4 adalah grup musik Korea Selatan yang dibentuk oleh Shofar Music pada tahun 2016.

Duo ini terdiri dari Ahn Ji-young and Woo Ji-yoon.

Bol4 memulai debut mereka pada 22 April 2016 dengan singel "Fight Day" dari album mini Red Ickle.

Berikut lirik Stars over me

Maybe it’s like a dream

I see the stars over me

Maybe it’s like a magic

I know you you you’re my star

Saturday night

Jaemieomneun yaegi

No beer no cheers

Uri dulman yeogi

Jaemieomneun saramkkiri nuni majanna bwa

You’ve heard of my songs

Eotteon byeoreul gajang joahanyamyeo

Misoreul ttigo naege malhae byeol boreo gallae



Listen to our favorite songs

Joahaneun norael deutgo

Utgo tteodeulda bomyeon

We drive away