TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download MP3 lagu Fromis_9 berjudul Fun!

Lagu ini masih berupa single yang didistribusikan oleh label Off The Record Entertainment.

Menurut pemantauan Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube official fromis_9 yang dirilis pada tanggal 4 Juni 2019 hingga saat ini telah mencapai jumlah penonton sebanyak 8 juta lebih.

Saat ini lagu Fun! Masih menduduki trending dalam musik korea pop.

fromis_9 adalah girlband Korea Selatan yang dibentuk oleh CJ E&M melalui acara realitas Idol School di Mnet pada tahun 2017.

Mereka memulai kariernya pada tahun 2017 dan mendapat respon positif oleh masyarakat.

Berikut lirik lagu Fun!

Come on girls

Get on the floor

fromis get set ready show