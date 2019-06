Artis Ayu Ting Ting Pamer Foto Seksi Bareng Cowok, Instagramnya Langsung Banjir Komentar Pedas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tingkah laku dan gerak-gerik artis Ayu Ting Ting tiada hentinya menyita perhatian publik.

Sebelumnya pelantun Alamat Palsu tersebut menyita perhatian publik lewat lagunya bersama penyanyi asal Turki.

Lagu berjudul Apalah Cinta tersebut telah ditonton sebanyak 11 juta kali di akun youtube channel HITS Records.

Dan kini Ayu kembali menyita perhatian netizen karena unggahannya di akun instagramnya hari ini, Jumat 28 Juni 2019.

Dilansir dari Tribun Timur, di akun IG miliknya @ayutingting92, terlihat foto seksi bersama seorang laki-laki.

Dari latarnya, foto tersebut diambil di sebuah pantai.

Ayu Ting Ting terlihat sangat seksi dengan bikininya.

Si laki yang diketahui fashion style Ayu Ting Ting terlihat tidak mengenakan baju.

Ayu Ting Ting bareng fashion Style (Instagram Wishnu Aji @diaryfashionstyle)

Ayu pun membubuhi caption

Happy birthday slh satu ksyngan aku @diaryfashionstyle smg sehat, pjg umur, byk rezeki, slu sukses, tmbh dewasa, n smua apa yg dinginkn trkabul amin.....tetep slalu jd wisnu yg polos dan jgn ngeselin trs y, tmn brantem tp syg bgt sbnrnya dhati hehhehe.....trs smngat jd stylistnya aku biar tmbh brsinar y nu amin.....wish u all the best and love u to the moon and back