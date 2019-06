TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download MP3 lagu YoonMirae berjudul Always OST Descendants of the Sun.

Lagu yang dirilis pada tahun 2016 oleh Yoon Mi-rae menduduki trending dalam musik K-Pop.

Always merupakan salah satu soundtrack drama korea Descendants of the Sun.

Descendants of the Sun adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2016 yang dibintangi Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo dan Kim Ji-won.

Natasha Shanta Reid atau yang lebih dikenal dengan nama Korea Yoon Mi-rae adalah penyanyi dan rapper asal Korea Selatan kelahiran Amerika Serikat.

Saat ini, ia adalah anggota dari trio hip hop Korea, MFBTY.

Mi-rae dianggap sebagai salah satu rapper wanita terbaik di Korea.

Berikut lirik lagu Always

geudaereul barabol ttaemyeon

modeun ge meomchujyo

eonjebuteonji nado moreugeyeossjyo

eoneu nal kkumcheoreom geudae dagawa

nae mameul heundeuljyo

unmyeongiran geol naneun neukkyeossjyo

I Love You

deutgo issnayo